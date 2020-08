Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse cinglante du clan Ajroudi à Frank McCourt !

Publié le 2 août 2020 à 14h15 par D.M.

Alors que l’OM a décidé d’assigner en justice Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, un proche du dossier a tenu à répondre aux accusations portées par la direction actuelle.

Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal ainsi que leurs conseillers continuent de faire le tour des médias afin d’exposer leur projet de rachat de l’OM. Ce samedi soir, l’hommes d’affaires franco-tunisien a diffusé un communiqué dans lequel il fait part de sa volonté d’acquérir également le Vélodrome. Toutefois, Frank McCourt a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM et a décidé d’assigner en justice Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui « mènent une campagne de déstabilisation ».

« On ne voit pas comment on peut déstabiliser un club comme l’OM »

Les conseillers de Mohamed Ayachi Ajroudi ont tenu à répondre à Frank McCourt et réfutent les accusations : « On ne voient pas comment on a pu déstabiliser un club historique comme l'#OM juste en tenant des propos dans la presse », ont-ils déclaré au journaliste de 20 Minutes Jean Saint-Marc. Par ailleurs, une source proche du dossier accuse la direction de l’OM de ne pas payer ses factures : « Tout le monde sait que l'OM ne paye pas ses factures, il y a des factures 2018 qui n'ont pas été réglées. » Ce feuilleton semble loin d’être terminé et pourrait se clore devant les tribunaux.