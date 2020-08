Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star, Leonardo aurait un boulevard !

Publié le 6 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, Thiago Alcantara pourrait bien signer à Paris au vu des dernières informations circulant sur Liverpool.

Cet été, Leonardo se serait fixé comme objectif de renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel. Et d’ailleurs, pas un, mais deux joueurs pourraient débarquer au PSG. En effet, le directeur sportif du club de la capitale ferait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité et une véritable star du football européen serait susceptible de venir évoluer aux côtés de Marco Verratti. Le10sport.com vous a confié en exclusivité l’intérêt du PSG pour Thiago Alcantara pour qui une offre avoisinant les 30M€ a été formulée au Bayern Munich. Et bien que Liverpool s’intéresserait au milieu du Bayern, les Reds pourraient ne pas être une vraie menace pour le PSG.

Thiago Alcantara, plus du côté du PSG que de Liverpool ?