Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp pourrait faire une fleur à Leonardo !

Publié le 5 août 2020 à 17h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Thiago Alcantara, le PSG pourrait disposer d’un boulevard, sa potentielle arrivée à Liverpool se compliquant sérieusement.

La saison prochaine, Thomas Tuchel pourrait bien avoir à sa disposition un international espagnol supplémentaire en la personne de Thiago Alcantara. Contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2021, le miliieu de terrain bavarois serait susceptible de quitter le club à l’intersaison. Le10sport.com vous a récemment divulgué l’information suivante : le PSG a formulé une offre de transfert avoisinant les 30M€ au Bayern Munich. En plus du club de la capitale, un autre cador européen se pencherait sur le profil de l’Espagnol, à savoir Liverpool.

Liverpool plus très chaud sur Thiago Alcantara ?