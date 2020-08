Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich lâche un énorme conseil à David Alaba !

Publié le 5 août 2020 à 14h15 par T.M.

Alors que la piste David Alaba prendrait du poids du côté du PSG, au Bayern Munich, on ne voudrait pas voir l’Autrichien faire ses valises cet été.

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba se retrouve à la croisée des chemins. Doit-il prolonger ou s’offrir un nouveau challenge ? L’Autrichien ne manquerait en tout cas pas de prétendants. Et pour son avenir, il pourrait notamment regarder du côté du PSG. En effet, ce mercredi, Bild annonce que Thomas Tuchel aurait réclamé l’arrivée d’Alaba à Leonardo. A la recherche d’un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, le club de la capitale pourrait donc être comblé de bonheur en frappant un gros coup avec le joueur bavarois. Mais au Bayern Munich, on ne compte pas se laisser faire. Président d’honneur du club, Uli Hoeness a d’ailleurs lâché un grand conseil à David Alaba.

« Un million ici ou là ce n’est pas important »