Mercato - PSG : Allegri sur le point de jouer un sale tour à Leonardo ?

Publié le 5 août 2020 à 15h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en mai dernier, Massimiliano Allegri est toujours une option prise en considération par Leonardo pour la succession de Thomas Tuchel. Mais l’entraîneur italien pourrait faire faux bond au directeur sportif du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait ne pas honorer son bail jusqu’à son terme si jamais un incident industriel se déroulait en Ligue des champions cet été. Pour le moment, l’entraîneur allemand est bien parti pour être à la tête de l’effectif parisien la saison prochaine. Cependant, Leonardo pense déjà à l’avenir et à l’après-Tuchel. Le 25 mai dernier, le10sport.com vous avait assuré que l’ombre de Massimiliano Allegri planait toujours au-dessus de l’entraîneur du PSG. Le profil de l’ancien coach de la Juventus plaît particulièrement au directeur sportif du PSG. Néanmoins, le dirigeant brésilien pourrait voir une vieille connaissance lui jouer un sale tour.

Allegri intéressé par l’Inter, mais…