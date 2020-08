Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri n’est pas la seule menace pour Tuchel !

Publié le 3 août 2020 à 17h30 par A.C.

Thomas Tuchel, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain, a des soucis à se faire.

Certains diraient que, sans la crise sanitaire du COVID-19 et ses répercussions, Thomas Tuchel ne serait déjà plus entraineur du Paris Saint-Germain. Personne ne peut vraiment dire ce qui aurait pu se passer, mais nous vous parlons depuis plusieurs mois déjà que le courant ne passe pas entre Tuchel et Leonardo. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG a toujours la piste Massimiliano Allegri dans un coin de la tête. Depuis son départ de la Juventus, l’Italien a d’ailleurs clairement annoncé vouloir rapidement retrouver un banc cet été, afin de préparer au mieux la saison prochaine. « Est-ce que je vois mon futur en Italie ou à l’étranger ? Peu m’importe » a expliqué Allegri, lors d’un entretien accordé à MARCA au début du mois de juillet. « Je cherche un club pour partager un projet ambitieux ». Une façon détournée de mettre la pression sur Tuchel et le Paris Saint-Germain ?

Allegri pas si proche de l’Inter ?

Pas vraiment, surtout parce que le PSG n’est pas le seul club à lorgner Massimiliano Allegri. Ces derniers jours, la presse italienne a beaucoup parlé de l’intérêt de l’Inter. Après la dernière journée de Serie A, Antonio Conte a en effet poussé un énorme coup de gueule et a publiquement critiqué ses dirigeants... ce qui n’a pas vraiment plu en interne, notamment aux propriétaires chinois. Ainsi, comme à la Juventus en 2014, l’administrateur délégué Giuseppe Marotta songerait à Allegri pour remplacer Conte, à en croire Il Corriere dello Sport . Pourtant, Sport Mediaset a calmé les choses, ce lundi. Le média italien explique en effet qu’un départ de Conte de l’Inter n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Les propriétaires du club souhaiteraient le rencontrer une fois la saison finie, afin de consolider leur relation.

