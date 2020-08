Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a reçu une commande colossale de Tuchel !

Publié le 6 août 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Le départ de Thiago Silva étant acté à la fin de l’été, le PSG voudrait recruter un nouveau défenseur de tout premier choix. Et Thomas Tuchel a informé Leonardo du profil qu’il souhaitait…

Alors que Thiago Silva arrivera au terme de son contrat avec le PSG fin août, après la campagne de Ligue des Champions, Thomas Tuchel entend bien pouvoir compter sur un autre défenseur de calibre international pour la saison prochaine. Ces dernières semaines, les noms de Kalidou Koulibaly (Naples) et Milan Skriniar (Inter Milan) ont été évoqués à cet effet pour le PSG, mais c’est finalement un autre profil XXL que réclamerait Thomas Tuchel.

Le PSG à fond sur Alaba

Comme l’a révélé Sport Bild mercredi, l’entraîneur allemand du PSG a fait de David Alaba sa priorité, et il a d’ailleurs informé Leonardo qu’il souhaitait absolument faire venir le défenseur autrichien du Bayern Munich cet été au Parc des Princes. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club bavarois, Alaba ne manquerait d’ailleurs pas de courtisans puisqu’en plus du PSG, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid lorgneraient sur le joueur du Bayern.