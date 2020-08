Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenir sa vengeance pour Kouassi !

Publié le 5 août 2020 à 11h45 par Th.B.

Ne semblant pas avoir encore digéré le départ de Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich, le PSG pourrait bien préparer un sale tour au club bavarois en lui rendant la pareille… mais avec une de ses stars ! Explications.

Cette saison, Tanguy Kouassi avait effectué ses débuts en Ligue 1, en Ligue des champions face à Galatasaray, et a même trouvé le chemin des filets face à Amiens en février dernier. Cependant, malgré l’évidente confiance placée en lui, le titi parisien a choisi de ne pas signer son premier contrat professionnel au PSG et de privilégier le challenge Bayern Munich. Pour le JDD , sentant venir le départ de Kouassi, Leonardo avait révélé ceci à la mi-juin. « On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait est qu'ils n'ont toujours pas signé. (…) Au PSG, il y a des la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans ». Quelques semaines plus tard, Tanguy Kouassi signait au Bayern Munich. Un départ que la direction du PSG n’aurait toujours pas digéré.

Pour se venger du Bayern pour Kouassi, Alaba au PSG gratuitement en 2021 ?