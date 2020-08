Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger pour cette piste de Ligue 1 ?

Publié le 5 août 2020 à 23h45 par Th.B.

En quête d’un renfort en défense centrale, le PSG pense à Gabriel, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en février dernier. Néanmoins, Manchester United serait bien déterminé à recruter le défenseur du LOSC.

Pour la succession de Thiago Silva, le PSG aurait activé plusieurs pistes. Pas plus tard que ce mercredi, Sport BILD a confirmé l’intérêt du club de la capitale pour David Alaba. D’ailleurs, Thomas Tuchel ferait le forcing en interne afin de mener à bien cette opération. Hormis le défenseur du Bayern Munich, un autre profil pourrait être privilégié par le PSG, en la personne de Gabriel. Le10sport.com vous dévoilait en février dernier que Leonardo songeait au profil du jeune défenseur du LOSC âgé de 22 ans. Manchester United, à la recherche de renforts en défense centrale serait bel et bien dans le coup.

Manchester déterminé pour Gabriel, mais la porte reste ouverte pour le PSG