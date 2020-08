Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite d’Aulas adresse un message clair au Barça !

Publié le 5 août 2020 à 23h00 par D.M.

Surveillé par le FC Barcelone, Bruno Guimares n’entend pas quitter l’OL. Recruté en janvier dernier, le Brésilien souhaite s’imposer et remporter des trophées sous le maillot lyonnais.

Le FC Barcelone accueillera dans les prochaines semaines Miralem Pjanic. Mais le club blaugrana aurait également pensé à un joueur de Ligue 1 pour renforcer son milieu de terrain. La presse espagnole indiquait en mai dernier que les dirigeants culés voudraient recruter Bruno Guimaraes. Arrivé à l’OL en janvier dernier en provenance de l’Athletico Paranaense, le jeune brésilien (22 ans) avait déjà évoqué l'intérêt du FC Barcelone : « Il y a juste eu des prises de renseignements, je crois. C’est gratifiant d’être observé. Moi, je veux continuer à jouer. Je suis content d'entendre tout ça» avait-il déclaré le 24 juin dernier dans un entretien à Fox Sport .

« On a tout pour réussir de grandes choses ici »