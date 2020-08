Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu met fin au feuilleton Messi !

Publié le 5 août 2020 à 21h00 par D.M.

Alors que la presse italienne a indiqué récemment que Lionel Messi pourrait rejoindre l’Inter, Josep Maria Bartomeu a annoncé que l’Argentin terminera sa carrière au FC Barcelone.

L’avenir de Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations. Sous contrat jusqu’en 2021, la Pulga n’a toujours pas trouvé d’accord avec le FC Barcelone pour prolonger son contrat. La Cadena SER indiquait de son côté que l’Argentin avait décidé de stopper les négociations et qu’il envisageait de quitter la Catalogne à la fin de la saison prochaine. Il n’en fallait pas plus pour que la presse italienne envoie Lionel Messi à l’Inter. Des rumeurs amplifiées par le fait que le père du joueur Jorge Messi aurait prévu de déménager à Milan.

« Messi terminera sa carrière au Barça »