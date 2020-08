Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme concurrence pour Tuchel avec Alaba ? La réponse !

Publié le 5 août 2020 à 22h45 par T.M.

Pour remplacer Thiago Silva au PSG, Thomas Tuchel réclamerait l’arrivée de David Alaba. Et pour le moment, la concurrence ne serait pas si énorme que cela pour le joueur du Bayern Munich.

Depuis plusieurs semaines désormais, le nom de David Alaba est associé au PSG. Mais ce mercredi, ce dossier a pris une toute autre ampleur. En effet, selon les informations de Bild , Thomas Tuchel aurait réclamé à Leonardo l’arrivée de l’Autrichien, qui n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich, pour venir pallier le départ de Thiago Silva en défense centrale. L’avenir d’Alaba pourrait donc s’écrire du côté du PSG, bien que cette destination ne serait pas forcément sa priorité. En effet, en cas de départ, le joueur d’Hans-Dieter Flick donnerait plutôt sa priorité au Real Madrid ou au FC Barcelone. Une concurrence dont Leonardo n’aurait pas à s’inquiéter pour le moment.

Le Real Madrid et Barcelone intéressés ?