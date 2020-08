Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, il va falloir se faire une raison pour Bennacer...

Publié le 6 août 2020 à 0h45 par A.C.

L’avenir d’Ismaël Bennacer, milieu du Milan AC très apprécié par les propriétaires du Paris Saint-Germain, semble clair.

Le milieu de terrain est le principal chantier de Leonardo, cet été. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite renforcer ce secteur, surtout avec le possible départ d’Idrissa Gueye. Selon nos informations, la priorité est Sergej Milinkovic-Savic, le grand rêve de Leonardo. Quand il était au Milan AC déjà, il a fait des pieds et des mains pour le recruter, mais la Lazio n’est pas facile en affaires. A Doha, on aurait un autre milieu dans le viseur. Il s’agit, comme nous vous l’avons annoncé le 18 juin dernier, d’Ismaël Bennacer du Milan AC. Ce dernier a toutefois récemment refroidi le PSG, expliquant ne pas vouloir changer de club.

Le Milan AC et rien d’autre pour Bennacer