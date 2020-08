Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Silence radio au sein du clan Ruffier ?

Publié le 5 août 2020 à 23h15 par La rédaction

En guerre contre Claude Puel, Stéphane Ruffier a été mis à pied avant d'être réintégré au club pro et semble se diriger inexorablement vers un départ.

Le feuilleton Stéphane Ruffier connaît un nouveau rebondissement. Mis à pied par la direction de l’ASSE en début juillet, l’emblématique gardien stéphanois a été réintégré récemment dans l’effectif pro avec Claude Puel. Un retour qui n’aurait pas arrangé les choses comme l’a déclaré récemment le coach stéphanois « J'ai prévenu les deux joueurs. L'un (Jessy Moulin) qu'il allait débuter la saison, l'autre (Stéphane Ruffier) qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C'est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane n'en fera pas partie ». Face à cette décision, l’avenir de Stéphane Ruffier semble s’écrire loin du Forez mais un élément pourrait remettre en cause un possible départ...

L’agent de Ruffier n’a pas souhaité réagir !