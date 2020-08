Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme mise au point de Bartomeu sur la situation de Ter Stegen !

Publié le 5 août 2020 à 22h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a fait le point sur la prolongation de Marc André ter Stegen. Pour le dirigeant, le portier prolongera son contrat une fois que la situation sanitaire s’améliorera.

Le FC Barcelone serait tout proche de trouver un accord avec Marc-André ter Stegen. Érigé comme une priorité par les dirigeants catalans, le dossier portant sur la prolongation du portier allemand pourrait connaître son dénouement dans les prochains jours. Mundo Deportivo indiquait ce mercredi que Marc-André ter Stegen aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone. Le contrat du gardien devrait être rallongé de cinq années supplémentaires, même s'il resterait encore quelques détails à régler notamment au niveau financier.

« Son avenir est au Barça »