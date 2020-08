Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, le changement est radical...

Publié le 5 août 2020 à 18h30 par A.C.

Alors qu’il a fait des pieds et des mains l’été dernier pour quitter le Paris Saint-Germain, Neymar semble désormais être des plus heureux au club.

Sujet principal du mercato estival 2019, les envies de départ de Neymar ont beaucoup fait parler. Le Brésilien semblait déterminé à claquer la porte du Paris Saint-Germain et autour de lui on assurait même qu’il regrettait d’avoir quitté le FC Barcelone. Il n’est finalement pas parti et, cette saison, il a été le joueur majeur du PSG, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Mieux encore, il semble désormais être comme un poisson dans l’eau à Paris... et c’est Neymar lui-même qui le dit ! « J'ai acquis beaucoup d'expérience au cours de ces trois années. J'ai vécu des moments de joie et d'autres plus compliqués, surtout quand je ne pouvais pas jouer à cause des blessures. Avec l'aide de mes coéquipiers, j'ai pu les surmonter et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir nos performances sur le terrain qui se sont traduites par des titres » a expliqué la star du PSG, sur son site officiel. « Nos supporters, le club et tous les fans peuvent apprécier la prestation de notre équipe dans n'importe quel match. Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille qui partage ce grand objectif que nous avons devant nous ».

Le Barça, c’est oublié

A quoi faut-il s’attendre, désormais ? Le grand objectif de Leonardo est de prolonger le contrat de Neymar, qui se termine en 2022. Selon nos informations, la relation entre le Paris Saint-Germain et le Brésilien n’a jamais été aussi bonne et le moment semble donc parfait, pour discuter d’un avenir commun. Surtout que le FC Barcelone semble désormais loin ! Les caisses barcelonaises ne peuvent pas supporter un transfert comme celui de Neymar, à l’heure actuelle et Josep Maria Bartomeu a laissé peu de place au doute. « L’arrivée de Neymar ? Dans cette situation, c’est impossible » a expliqué le président du Barça, tout récemment. « Le PSG ne veut également pas le vendre, c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n'y aura aucune tentative ».

« Neymar ? Les difficultés qu'il a eu c'est du passé »