Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre en prévision pour Jadon Sancho ?

Publié le 5 août 2020 à 17h00 par Th.B.

Jadon Sancho, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, figure sur les tablettes de Zinedine Zidane. Le Real Madrid pourrait d’ailleurs garder espoir pour la pépite du Borussia Dortmund puisque Manchester United serait susceptible de se retirer des négociations avec le BvB. Explications.

Et si Zinedine Zidane parvenait finalement à mettre la main sur Jadon Sancho ? Le 8 juin dernier, le10sport.com vous dévoilait la présence du Real Madrid dans cette opération, Zinedine Zidane souhaitant recruter les talents de demain, à l’instar de Kai Havertz et d’Eduardo Camavinga. Néanmoins, Manchester United serait la destination privilégiée du principal intéressé. Les Red Devils discuteraient régulièrement avec le Borussia Dortmund afin de parvenir à un accord avec le club de la Ruhr pour le transfert de Sancho. Un terrain d’entente aurait même été trouvé entre Sancho et Manchester United d’après plusieurs médias, dont Sport BILD qui a évoqué un salaire de 17,5M€ annuel pour un contrat de cinq ans. Il n’en serait cependant rien.

Aucun accord pour Sancho et la possibilité d’un retrait de Manchester ?