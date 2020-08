Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pogba risque de durer !

Publié le 5 août 2020 à 15h00 par Th.B.

Affichant certes sa joie depuis le restart, Paul Pogba pourrait cependant toujours quitter Manchester United d’ici la fin du mercato estival. Le Real Madrid et la Juventus pourraient donc garder espoir.

Lors de sa tournée pour son équipementier Adidas en juin 2019, Paul Pogba avait assuré qu’il était peut-être temps pour lui de « relever un nouveau défi ailleurs » après trois ans passés à Manchester United. Finalement, le champion du monde est resté du côté d'Old Trafford alors que le Real Madrid et la Juventus étaient sur les rangs pour l’accueillir. Depuis, la situation ne semble pas avoir changé. Zinedine Zidane, comme le10sport.com vous l’a révélé le 31 mai dernier, discute avec Mino Raiola dans le cadre d’un éventuel transfert de Paul Pogba, bien que les finances du Real Madrid ne devraient pas permettre à l’entraîneur d’accueillir son compatriote. Mais rien ne serait vraiment perdu.

Un départ à ne pas écarter pour Pogba