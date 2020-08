Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce Français qui répond à l’intérêt de Zinedine Zidane !

Publié le 5 août 2020 à 16h00 par T.M.

Auteur d’une très belle saison avec le FC Séville, Jules Koundé aurait notamment éveillé l’intérêt du Real Madrid de Zinedine Zidane. Le défenseur français s’est d’ailleurs confié sur cette rumeurs.

Derrière Sergio Ramos et Raphaël Varane, Zinedine Zidane semble être à cours de solutions au Real Madrid. En effet, Eder Militao n’a pas vraiment convaincu, au même titre que Nacho Fernandez. Par conséquent, un nouveau défenseur central serait recherché par les Merengue, d’autant plus que la fin approche pour Sergio Ramos. Un renfort pourrait donc être attendu du côté de la Casa Blanca et dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Jules Koundé. Arrivé l’été dernier au FC Séville en provenance de Bordeaux, le Français a réalisé une très belle saison en Andalousie aux côtés de Diego Carlos. De quoi ouvrir les portes du Real Madrid à Koundé ?

« Je suis très concentré sur Séville »