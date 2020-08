Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça optimiste dans le dossier Braithwaite ?

Publié le 5 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Arrivé en février dernier contre 18M€ au FC Barcelone, Martin Braithwaite serait aujourd’hui considéré comme un indésirable chez les Blaugrana. Cependant, le Barça serait très optimiste dans ce dossier…

Martin Braithwaite n’aura pas porté le maillot du FC Barcelone bien longtemps. Acheté 18M€ en février dernier à Leganes pour pallier la blessure de Luis Suarez, l’international danois serait aujourd’hui considéré comme un indésirable au sein de l’effectif des Blaugrana . L’ancien buteur du TFC travaillerait actuellement à se trouver une porte de sortie, et un club de Premier League serait aujourd’hui très bien placé dans la course à sa signature, alors que le joueur et son entourage auraient pris une décision tonitruante concernant son avenir…

Braithwaite ne bloquera pas son départ