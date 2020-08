Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar met enfin un terme au feuilleton sur son avenir ?

Publié le 5 août 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été encore, l’avenir de Neymar fait énormément parler. Mais à en croire les derniers propos, il n’y aurait pas de quoi s’inquiéter pour le PSG.

Les répercussions du coronavirus devraient finalement faire les affaires du PSG cet été. Bien que le club de la capitale soit également impacté par la cris financière, c’est aussi le cas des autres clubs européens et notamment le FC Barcelone. Avec des caisses vides, le club catalan ne peut assumer une opération pour faire revenir Neymar. Cet été encore, le Brésilien devrait donc rester au sein du groupe de Thomas Tuchel et repartir pour une 4ème saison. Mais cela ne devrait pas déranger le principal intéressé qui a enfin trouvé le bonheur dans la capitale et il l’a fait savoir.

« Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment à Paris »