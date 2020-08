Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 3 ans après son arrivée au PSG, Neymar est enfin heureux !

Publié le 4 août 2020 à 14h30 par T.M.

Il y a 3 ans désormais, Neymar posait ses valises au PSG en provenance du FC Barcelone. Et alors que le Brésilien est passé par tous les états au sein du club de la capitale, il l’assure : il est enfin heureux.

En 2017, le PSG réalisait un énorme coup en levant la clause libératoire de Neymar, fixée à 222M€ par le FC Barcelone. Le club de la capitale comptait ainsi sur le Brésilien pour passer un nouveau cap et enfin réaliser son rêve de remporter la Ligue des Champions. Problème, le joueur de 28 ans n’a pas pu répondre présent dans les grands rendez-vous européens avec le PSG. En effet, ces deux dernières années, Neymar n’a pu tenir sa place à cause de blessures, assistant ainsi impuissant à l’élimination de son équipe en huitième de finale. L’ancien du Barça n’a donc pas pu répondre aux attentes d’un point de vue sportif et a aussi fait polémique l’été dernier en souhaitant quitter la capitale. En effet, après 2 ans à Paris, Neymar a tout fait pour retourner au FC Barcelone et ainsi retrouver le sourire, lui qui n’était pas si heureux que cela du côté du Parc des princes. Finalement, l’international auriverde a dû se résoudre à repartir pour une 3ème saison avec le groupe de Thomas Tuchel et aujourd’hui, la tendance semble être totalement différente. Pleinement impliqué dans le projet QSI, le Parisien a enfin le sourire et est enfin heureux.

« Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment à Paris »