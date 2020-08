Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 4 août 2020 à 13h45 par T.M.

Si le FC Barcelone avait prévu de revenir à la charge pour le retour de Neymar, avec les répercussions du coronavirus, cette opération s’annonce bien impossible.

L’été dernier, le FC Barcelone n’a pas pu exaucer le souhait de Neymar, qui voulait revenir en Catalogne. Faute d’argent, le Barça a donc dû se résoudre à laisser le Brésilien une 3ème saison au PSG, mais cet été, il était prévu de revenir à la charge. Problème, avec le coronavirus, les caisses des Blaugrana ont été vidées et faute d’argent, le mercato barcelonais est actuellement à l’arrêt. En ce qui concerne Neymar, l’opération est même à oublier à en croire Josep Maria Bartomeu. « L’arrivée de Neymar est-elle encore possible ? Dans cette situation, c’est impossible », a-t-il dernièrement assuré.

Un retour impossible pour cet été !