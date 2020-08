Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Leonardo dévoilée pour la prolongation de Neymar et Mbappé ?

Publié le 5 août 2020 à 5h50 par La rédaction

Marco Verratti s’est exprimé sur les dossiers Neymar et Mbappe, livrant au passage des éléments intéressants sur le discours tenu en interne pour les convaincre. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport , Marco Verratti s’est exprimé sur les dossiers Neymar et Kylian Mbappe, livrant au passage quelques éléments très intéressants et éclairants sur le discours tenu à Paris pour les convaincre de prolonger : « J’espère qu’ils vont rester ici pendant longtemps. Je les sens bien ici, ils croient dans le projet et savent qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que le PSG. À Paris, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur spéciale ».

Révélateur de l’argumentaire de Leonardo…

Les mots de Verratti apparaissent en effet très révélateurs des arguments développés en interne à Paris, et notamment par Leoanrdo, pour convaincre Neymar et Mbappe de prolonger. Au-delà de la question financière, Verratti confirme indirectement qu’au sein du PSG, on appuie sur le fait que l’équipe n’a rien à envier aux autres équipes pour remporter la Ligue des champions et qu’ils ont autant de chances - si ce n’est plus – qu’ailleurs d’y parvenir à Paris. Ce qui serait assurément une façon de marquer l’histoire. Pour que ce message porte avec encore plus de force, il semble important que le PSG parvienne à finaliser au moins un renfort de poids cet été, sans doute au milieu de terrain.