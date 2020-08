Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette décision inattendue de l’OM qui a fait plaisir à Steve Mandanda !

Publié le 5 août 2020 à 18h15 par T.M.

Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec l’OM, Yohann Pelé a finalement prolongé d’un an. De quoi ravir notamment Steve Mandanda.

La saison prochaine, l’OM va donc repartir avec Steve Mandanda et Yohann Pelé au poste de gardien. Cela était pourtant loin d’être acquis il y a quelques mois encore. En effet, à 37 ans, l’Albatros ne devait pas continuer l’aventure sur la Canebière, arrivant à la fin de son contrat. Finalement, à la surprise de tous, l’OM a annoncé la prolongation de Pelé, désormais lié jusqu’en 2021. Un choix notamment dicté par le manque d’argent pour recruter une nouvelle doublure à Steve Mandanda. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction au moment d’évoquer le sort de son coéquipier.

« Content qu’il continue l’aventure avec nous »