Mercato - PSG : Le FC Barcelone ne lâche rien pour ce cadre de Tuchel !

Publié le 5 août 2020 à 15h15 par T.M.

Alors que Juan Bernat n’a plus qu’un an de contrat, Leonardo n’aurait pas l’intention de lâcher le latéral du PSG. Toutefois, du côté du FC Barcelone, on scruterait de très près la situation de l’Espagnol.

Ces dernières semaines, les interrogations ont gagné l’avenir de Juan Bernat. Alors que l’Espagnol s’est imposé comme l’un des cadres de Thomas Tuchel au PSG, celui-ci n’a plus qu’un an de contrat. De quoi donc éveiller les convoitises de certains et pourquoi pas ouvrir la porte à un possible départ. Alors qu’en Espagne on assurait notamment que le FC Barcelone était à l’affût, Leonardo aurait toutefois pris une décision. En effet, selon les informations du Parisien , il ne faudra pas s’attendre à un départ de Bernat lors de ce mercato estival. Néanmoins, de l’autre côté des Pyrénées, le Barça ne lâcherait visiblement rien pour l’ancien joueur de Valence.

Barcelone se tient informer !