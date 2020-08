Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Le problème reste le même pour Cavani

Publié le 6 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Le dossier Cavani n’a toujours pas avancé depuis plusieurs mois. Toujours pour la même raison…

Depuis six mois, Edinson Cavani, qui est aujourd’hui sans contrat, est réglementairement en capacité de signer un contrat avec son futur club. Or à l’heure où nous écrivons ces lignes, le buteur uruguayen, qui a quitté le PSG depuis le 30 juin, n’a toujours signé nulle part. En fait, la problématique analysée par le10sport.com il y a plusieurs mois n’a pas varié : Cavani exige un salaire hors-marché, compte tenu de son âge, du contexte financier et de sa valeur sportive. Dans ces conditions, aucun club ne se positionne.

Si Cavani baisse ses prix…

Selon certaines informations récentes sorties en Italie, le Benfica Lisbonne aurait fait savoir qu’il était prêt à offrir 8 millions net par an à Cavani. L’Uruguayen reste pour l’instant sur des prix entre 10 et 12 millions net par an, là où sa véritable cote se situe autour de 7-8 millions. S’il baisse ses exigences à ce niveau, Cavani aura un grand nombre de propositions. Mais tant qu’il ne baisse pas ses prix, cela sera très compliqué pour lui…