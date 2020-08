Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pousse pour recruter un joueur de Mourinho !

Publié le 6 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête de renfort au milieu de terrain, le PSG n’oublie pas Tanguy Ndombele d’autant que Thomas Tuchel pousse en coulisses pour recruter le milieu de terrain français de Tottenham.

Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini… Le PSG multiplie les pistes au milieu de terrain depuis le début de l’été, et Leonardo active notamment son réseau XXL en Serie A pour tenter de dénicher la perle rare. Mais il n’y a pas que les joueurs évoluant en Italie qui sont annoncés au PSG pour cet été. Tanguy Ndombele, en difficulté sous les ordres de José Mourinho à Tottenham, intéresse également le club de la capitale, et plus spécialement Thomas Tuchel.

Ndombele, la volonté de Tuchel

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mercredi, Thomas Tuchel pousse activement dans ce dossier et souhaite voir Tanguy Ndombele débarquer au PSG cet été. Toutefois, pour boucler l’arrivée de l’ancien milieu de terrain de l’OL, il faudra mettre le prix puisque Tottenham n’entend pas se séparer de Ndombele pour moins de 70M€, son prix d’achat il y a un an.