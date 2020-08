Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien buteur du PSG passé proche de l’OM !

Publié le 6 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a porté à plusieurs reprises le maillot du PSG durant sa carrière de joueur, Nicolas Anelka a pourtant avoué qu’il avait également été tout proche de jouer… à l’OM !

Durant sa longue carrière de joueur, Nicolas Anelka aura énormément voyagé et surtout porté le maillot de 12 clubs différents entre l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, la Turquie, la Chine, l’Inde mais évidemment la France. Passé par l’INF Clairefontaine, Anelka avait ensuite découvert le circuit professionnel au PSG avant d’y revenir en 2000. Mais entre temps, l’ancien buteur français aurait pu porter le maillot de l’ennemi juré, celui de l’OM.

« Ça aurait pu se faire avec l’OM »