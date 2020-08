Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cette grosse mise au point du clan Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 août 2020 à 19h00 par Th.B.

Alors qu’il aurait un temps traîné son spleen à Turin, Cristiano Ronaldo serait totalement comblé à la Juventus d’après ses proches.

Cristiano Ronaldo est souvent sujet à des rumeurs sportives et extrasportives. Dans son édition de cette semaine, France Football a révélé qu’au cours de la saison, la star de la Juventus aurait cultivé le désir d’aller voir ailleurs étant agacé du niveau affiché par son équipe face au Lokomotiv Moscou le 22 octobre dernier. Ainsi, il se serait imaginé évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG. Néanmoins, il n’en serait rien. Le Corriere dello Sport a assuré mardi qu’il n’aurait jamais vraiment été question d’un départ dans l’esprit de Cristiano Ronaldo. Et un autre média italien a confirmé cette tendance.

Cristiano Ronaldo sur le départ ? Pas selon son entourage