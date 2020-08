Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite devrait bien échapper à Leonardo !

Publié le 6 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo ciblait bien Sandro Tonali pour cet été. Cependant, ce dernier est promis à l’Inter Milan, avec qui il aurait aujourd’hui trouvé un accord. Cependant, tout reste à faire entre Brescia et l’Inter Milan pour boucler le transfert de l’international italien…

Sandro Tonali reste très courtisé sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , la Juventus, l’Inter Milan et le PSG sont dans la course pour l’international italien de Brescia. Cependant, si Leonardo entretenait toujours l’espoir de le faire signer cet été, ce dernier a aujourd’hui d’autres priorités, notamment Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) et Ismaël Bennacer (AC Milan). Tonali semble promis à l’Inter Milan, et ce pourrait être une question de temps avant que ce transfert ne soit bouclé à l’Inter…

Un transfert bouclé à la fin de la saison ?