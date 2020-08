Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato : Willian sur le point de signer deux ans avec Arsenal !

Publié le 5 août 2020 à 16h45 par A.B.

Tout proche d’Arsenal, Willian pourrait parapher un contrat de deux ans chez les Gunners. Voici nos informations.

Il fait partie des très bonnes affaires de l’été. En fin de contrat avec Chelsea, Willian a repoussé les avances des Blues et se retrouve donc libre de signer dans le club de son choix. Comme révélé par le10sport.com le 8 mars dernier, un match s’est organisé entre le PSG, Arsenal et Manchester United. Objectif de ces trois écuries : récupérer le Brésilien pour zéro et profiter de son expérience, de sa polyvalence et de ses atouts offensifs. Un duel qui tourne à l’avantage d’Arsenal.

Accord pour deux ans de contrat