Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 5 août 2020 à 16h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo cible Luca Pellegrini afin de renforcer le côté gauche de sa défense, malgré la prolongation de Kurzawa jusqu’en 2023. Et une réunion au sommet pourrait bien avoir lieu entre Mino Raiola, agent de Pellegrini, et les dirigeants de la Juventus concernant son avenir…

Luca Pellegrini devrait prochainement être fixé concernant son avenir. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Roma contre 22M€, la latéral gauche italien a été prêté dans la foulée à son ancien club de Cagliari afin de prendre du temps de jeu et de l’expérience. Désormais de retour de son prêt, le jeune italien de 21 ans se pose des questions concernant son avenir, alors que comme révélé par le10sport.com , Leonardo pense à lui pour venir renforcer le côté gauche de sa défense. Et une réunion devrait rapidement avoir lieu du côté de Turin pour parler de l’avenir du latéral…

Raiola devrait rencontrer les dirigeants de la Juventus