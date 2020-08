Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s’était bien préparé au pire pour André Villas-Boas !

Publié le 5 août 2020 à 15h30 par T.M.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas était lui aussi très proche de faire ses valises et quitter l’OM. Si le Portugais est finalement revenu sur sa position, il n’empêche que sur la Canebière, on avait déjà avancé certains pions pour remplacer le Portugais.

Le 14 mai dernier, l’OM prenait une décision tonitruante en se séparant d’Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif. Jacques-Henri Eyraud souhaitait à cette occasion lancer la phase 2 du projet de Frank McCourt. Mais cela aurait très bien pu se faire sans André Villas-Boas. En effet, le Portugais avait été clair, assurant qu’il était venu à Marseille pour l’Espagnol, à qui son avenir était d’ailleurs lié. Forcément, avec le départ de Zubizarreta, celui de Villas-Boas aurait donc dû suivre. Néanmoins, après quelques jours de réflexion, et notamment sous l’impulsion de son vestiaire, le Special Two est revenu sur sa décision, acceptant d’honorer sa dernière année de contrat pour le plus grand bonheur de ses joueurs. « On est content qu'il reste avec nous cette saison-là », lâchait notamment dernièrement Steve Mandanda. La direction de l’OM a donc certainement dû pousser un ouf de soulagement en apprenant la direction d’André Villas-Boas car on redoutait bel et bien le pire.

Eyraud avait entamé des contacts !

Entre l’OM et André Villas-Boas, l’aventure va donc continuer pour une nouvelle saison. Néanmoins, tout aurait pu basculer cet été et au sein de la direction olympienne, on aurait vraiment envisagé le pire des scénarios pour le Portugais. Redoutant réellement un départ de l’entraîneur de 42 ans, Jacques-Henri Eyraud se serait alors mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et pour cela, le président de l’OM aurait notamment regardé du côté de l’Italie. En effet, selon les informations de Tuttomercatoweb dévoilées ce mercredi, des contacts auraient notamment été engagés avec Walter Mazzarri. Passé par le banc de Naples ou encore de l’Inter Milan, l’Italien est actuellement libre après avoir été remercié par le Torino en février dernier. Mazzarri aurait donc pu rebondir du côté de l’OM, mais André Villas-Boas a changé d’avis, acceptant de continuer sur la Canebière.

