Mercato - Barcelone : Enfin une bonne nouvelle pour le Barça ?

Publié le 6 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semble être en difficulté pour recruter les joueurs que le club souhaiterait, à l’instar de Lautaro Martinez, la direction culé se rapprocherait d’un accord avec Marc-André Ter Stegen pour sa prolongation.

En mars dernier, Josep Maria Bartomeu assurait à Mundo Deportivo que le FC Barcelone parviendrait à mener à bien les opérations qu’il jugerait nécessaire en réponse aux questions sur Neymar et Lautaro Martinez. Début août, force est de constater que tout ne s’est pas passé comme le président du FC Barcelone l’espérait. Neymar semble bien parti pour rester une saison supplémentaire au PSG et plus si affinité quand Lautaro Martinez se trouve être trop cher pour le Barça . Mais tout ne serait pas noir dans le ciel du club catalan qui se rapprocherait d’un accord total avec Marc-André Ter Stegen pour la prolongation de son contrat.

Ter Stegen, l’éclaircie du mercato du Barça ?