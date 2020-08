Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour ce joueur de l’OL !

Publié le 6 août 2020 à 3h45 par T.M.

Alors qu’il a déjà été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Bruno Guimaraes, le joueur de l’OL a tenu à être clair concernant son avenir.

Arrivé en janvier dernier, Bruno Guimaraes n’a pas mis longtemps avant de se mettre les fans de l’OL dans la poche. Le Brésilien a impressionné grâce à ses performances, mais cela aurait également tapé dans l’oeil de grands clubs européens. En Espagne, il a été question ces dernières semaines d’un intérêt du FC Barcelone. Peut-on alors déjà imaginer un départ du nouveau crack de Jean-Michel Aulas ? Alors que l’OL ne devrait vraisemblablement pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, les stars de Rudi Garcia pourrait être difficiles à retenir et Bruno Guimaraes pourrait alors faire partie de cette vague de départs. Mais cela ne semble pas être prévu par le principal intéressé.

« Je n’y pense pas »