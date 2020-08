Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane a recalé un géant européen !

Publié le 6 août 2020 à 4h45 par T.M.

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n’est le meilleur, Zinedine Zidane est convoité. Il n’empêche que certains grands clubs européens auraient reçu une fin de non-recevoir de la part de technicien du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane avait dernièrement vu son avenir sur le banc de la Casa Blanca être remis en question. Néanmoins, avec le titre de champion d’Espagne récemment acquis, l’entraîneur madrilène a levé les doutes et sera bien toujours là la saison prochaine. Cela n’aurait toutefois pas empêché certains cadors européens de prendre la température auprès de Zidane pour tenter de le convaincre. Le 10 Sport vous avait dernièrement dévoilé des contacts entre la Juventus et son ancien joueur. Des échanges confirmés ce mercredi en Italie.

Zidane dit non à la Juventus !