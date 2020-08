Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, offre… La Juventus avait fait certaines promesses à Zidane !

Publié le 5 août 2020 à 13h30 par T.M.

Du côté de la Juventus, Maurizio Sarri pourrait ne pas rester sur le banc de touche la saison prochaine. La direction turinoise aurait ainsi déjà commencé à prospecter afin de trouver un nouvel entraîneur. Et la priorité se nommerait notamment Zinedine Zidane.

Sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a encore une fois écrit l’histoire. En effet, cette saison, l’entraîneur merengue a réussi à mener son groupe au titre de champion d’Espagne. S’il y avait certains doutes concernant l’avenir du Français au sein de la Casa Blanca, ils semblent désormais être levés. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zidane devrait donc bien être encore sur le banc madrilène la saison prochaine. Ce ne sont pourtant pas les prétendants qui manquent. En effet, il y a quelques semaines, Le 10 Sport vous révélait notamment le rêve de la Juventus de faire revenir Zizou dans le Piémont, cette fois sur le banc de touche. Plusieurs discussions ont déjà eu lieu entre la Juventus et Zinedine Zidane. Et ce mercredi, de l’autre côté des Alpes, on confirme cette tendance.

La Juventus avait tout prévu pour Zidane !

Pour TMW , Tancredi Palmeri fait de grosses révélations concernant les intentions de la Juventus avec Zinedine Zidane. Alors que Maurizio Sarri pourrait laisser sa place sur le banc turinois la saison prochaine, La Vieille Dame aurait commencé à sonder différents techniciens pour remplacer l’Italien. C’est ainsi que le premier choix se serait porté sur l’entraîneur du Real Madrid. Le journaliste transalpin confirme alors que la Juventus aurait bien discuté avec Zidane, mais cela aurait été même plus loin, puisqu’une offre aurait été posée sur la table de même qu’un réel projet avec notamment le possible retour de Paul Pogba que Zizou désire tant avoir sous ses ordres. Toutefois, malgré ce tapis rouge déroulé par la Juventus, Zinedine Zidane aurait refusé cette proposition, restant pleinement engagé avec le Real Madrid et remettant à plus tard son possible retour du côté de Turin.

D’autres solutions étudiées

Pour remplacer Maurizio Sarri, la Juventus va donc devoir faire une croix sur Zinedine Zidane. Néanmoins, d’autres profils seraient étudiés par La Vieille Dame. En effet, comme l’a également expliqué Tancredi Palmeri, la liste est encore longue puisque 4 autres noms y figureraient également. Cela commencerait alors avec Mauricio Pochettino, actuellement libre de tout contrat après avoir été remercié par Tottenham au cours de la saison. Simone Inzaghi, actuel entraîneur de la Lazio, aurait lui aussi été sondé pour venir s’asseoir sur le banc de la Juventus. Ensuite, ce sont les options Luciano Spaletti et Gian Piero Gasperini qui auraient été activées par les Turinois. A défaut de Zidane, vers qui se tourneront les Bianconeri ?