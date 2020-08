Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel est dans le flou total pour Mbappé !

Publié le 5 août 2020 à 21h45 par A.C.

Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet du possible retour de Kylian Mbappé pour le quart de finale de Ligue des Champions, face à l’Atalanta.

Le Paris Saint-Germain a gagné deux coupes nationales, se prépare à poursuivre son rêve en Ligue des Champions... mais tout le monde ne parle que de Kylian Mbappé. Sorti sur blessure face à l’ASSE en finale de Coupe de France (1-0), l’attaquant est en effet incertain pour le quart de finale face à l’Atalanta. Il récupérerait bien, à en croire les dernières indiscrétions, mais il n’aurait toujours pas repris la course. Pour ne rien arranger, le Paris Saint-Germain pourrait également être contraint de tirer une croix sur Marco Verratti.

« Kylian essaie tout, mais peut-il y arriver ? Je ne sais pas »