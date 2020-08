Foot - PSG

PSG - Malaise : L'optimisme est de mise pour Mbappé !

Publié le 5 août 2020 à 20h45 par D.M.

Connu pour avoir remis sur pied David Luis en un temps record en 2015, Eduardo Santos s’est prononcé sur la blessure de Kylian Mbappé. Pour le chef du service médical du Shanghaï SIPG, l’attaquant devrait disputer le quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta.

Un nouveau coup dur s’est abattu sur le PSG ce mercredi. RMC Sport indique ce mercredi que Marco Verratti se serait blessé à l’entraînement et devrait manquer le quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta le 12 août prochain. Une mauvaise nouvelle pour le club parisien qui devra se passer des services d’Angel Di Maria, suspendu et qui pourrait faire sans Kylian Mbappé. Blessé lors de la finale de la Coupe de France, l’attaquant français souffre d’une entorse de la cheville. Le PSG avait annoncé un délai de reprise « d’environ trois semaines ». Toutefois, selon son entourage, Kylian Mbappé récupérait bien et pourrait être rétabli pour le match face à l’Atalanta. Connu pour avoir remis sur pied David Luiz en un temps record en 2015, Eduardo Santos n’a aucun doute : l'international tricolore sera sur la pelouse lors du quart de finale de Ligue des champions.

« Il n’y a aucun doute pour moi »