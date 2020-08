Foot - PSG

PSG - Malaise : Faut-il y croire pour Mbappé, avant l’Atalanta ?

Publié le 5 août 2020 à 17h30 par A.C.

L’état de santé de Kylian Mbappé est l’un des principaux sujets de préoccupation au Paris Saint-Germain, à quelques jours du quart de finale de Ligue des Champions, face à l’Atalanta.

Dans exactement une semaine, la chevauchée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions va reprendre. Après avoir défait le Borussia Dortmund en huitième de finale, le PSG voit désormais l’Atalanta lui barrer la route. Mais Kylian Mbappé va-t-il être de la rencontre ? C’est la question que tout le monde se pose depuis que l’attaquant parisien est sorti du terrain en finale de la Coupe de France face à l’ASSE (1-0), suite à un choc avec Loïc Perrin. Car Thomas Tuchel devra déjà faire à moins d’Angel Di Maria, suspendu pour cette rencontre. A en croire les informations de L’Équipe , on ne serait plutôt optimistes au sein du PSG. Les derniers résultats laissent penser que la cheville de Mbappé guérit bien, alors que l’on annonçait « environ trois semaines » d’absence juste après la rencontre contre l’ASSE. Le Parisien explique de son côté que le staff du PSG penserait même que Mbappé pourrait être titulaire, contre l’Atalanta !

Avec Mbappé ce n’est pas la même chose, l’Atalanta le sait !

Car la présence ou non de Kylian Mbappé, va tout changer. Déjà parce que le talent du Français est indéniable, mais surtout parce que le système de Thomas Tuchel tourne clairement autour de lui et de Neymar. En Italie, on n’a d’ailleurs aucun doute au sujet de l’importance de Mbappé, pour le PSG. « Le PSG ? C'est difficile à analyser avec ce temps d'arrêt aussi long. Ils peuvent manquer de condition physique ou d'automatismes, mais d'un autre côté, ils seront très excités à l'idée de jouer » a estimé Gian Piero Gasperini, le coach de l’Atalanta. « C'est une équipe bourrée de talent. Elle est candidate à la victoire finale en Ligue des Champions. Cela dépendra beaucoup de (Kylian) Mbappé, s'il joue ou non, mais nous avons une chance ».

Optimiste... mais pas trop ?