Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel pourrait prendre une terrible décision avec Mauro Icardi !

Publié le 4 août 2020 à 13h30 par T.M.

Actuellement, le niveau de Mauro Icardi inquiète du côté du PSG. Clairement pas au mieux de sa forme, l’Argentin pourrait d’ailleurs voir Thomas Tuchel prendre une énorme décision à son sujet.

Après avoir crevé l’écran pour ses débuts au PSG, enchainant les buts, Mauro Icardi a clairement baissé de régime depuis. En effet, ces derniers mois, l’Argentin n’avait clairement pas la même cadence et ce sont pas les deux dernières finales de Coupe qui ont rassuré les plus sceptiques. Dans le jeu, le natif de Rosario ne pèse déjà pas énormément, mais là, il est plus invisible que jamais. Et alors qu’Icardi n’arrive pas à retrouver le chemin des filets, forcément, les interrogations et les critiques sont de plus en plus nombreuses. Néanmoins, dans le vestiaire du PSG, on est derrière l’attaquant. « Icardi est un attaquant de surface et vous remarquerez peut-être que s’il ne marque pas, il est précieux pour ouvrir des espaces pour Neymar et Mbappé. Grâce à son passé en Italie, il a acquis une grande culture tactique, utile même en phase défensive. Il ne faut pas s’inquiéter. Il a ça dans le sang, tôt ou tard, cela se débloquera », a notamment expliqué Marco Verratti.

Icardi sur le banc contre l’Atalanta ?

Alors que Marco Verratti a volé au secours de Mauro Icardi, cela pourrait ne pas empêcher Thomas Tuchel de prendre une décision radicale avec le buteur argentin. En effet, selon les informations de Paris United , le buteur du PSG pourrait bien se retrouver sur le banc de touche face à l’Atalanta. S’il est remis à temps, Kylian Mbappé pourrait alors être aligné en pointe dans un 4-3-3 avec Neymar et Pablo Sarabia. Un terrible choix qui aurait une explication précise. Si le niveau physique d’Icardi en inquiète certains, pour Tuchel c’est avant tout ce que son joueur apporte sur le terrain qui pose problème. Selon le média spécialisé, l’entraîneur du PSG n’apprécierait pas le travail de replacement de son joueur ainsi que les solutions qu’il offre.

Tuchel n’est pas fan d’Icardi !

Déjà privé d’Edinson Cavani, Thomas Tuchel pourrait donc se priver de son autre buteur face à l’Atalanta. Il faut également dire que l’entraîneur du PSG n’est pas un grand fan de Mauro Icardi. En effet, il y a quelques semaines, Leonardo s’est démené pour acquérir définitivement le buteur initialement prêté par l’Inter Milan. Une décision qui n’était pas forcément celle de l’Allemand. En effet, selon les informations du 10 Sport, Tuchel avait clairement d’autres plans pour le poste de buteur, poussant plutôt pour l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Leonardo n’a finalement pas écouté son entraîneur, qui se retrouve donc désormais à devoir faire avec Mauro Icardi.