PSG - Malaise : Verratti monte au créneau pour Mauro Icardi !

Publié le 4 août 2020 à 10h45 par T.M.

Les temps sont actuellement durs pour Mauro Icardi qui n’arrivent plus à retrouver le chemin des filets. Toutefois, Marco Verratti ne s’en fait pas pour son coéquipier au PSG.

Arrivé l’été dernier au PSG, prêté par l’Inter Milan, Mauro Icardi avait réussi des débuts tonitruants en empilant but sur but. Toutefois, au fil des mois, ça s’est considérablement calmé pour l’Argentin, qui avait même vu Edinson Cavani lui repasser devant avant l’interruption de la saison. Depuis, le natif de Rosario est devenu un joueur du PSG à part entière, mais son efficacité offensive n’a pas été retrouvée. Les critiques et les interrogations commencent donc à se multiplier, d’autant plus que le joueur de Thomas Tuchel est assez transparent durant les matchs, touchant peu de ballons. Pour Icardi, il va donc vite falloir répondre sur le terrain et marquer des buts, mais Marco Verratti ne s’en fait pas.

« Il ne faut pas s’inquiéter »