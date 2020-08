Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi vit un calvaire au pire moment…

Publié le 3 août 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Actuellement en grande difficulté à la pointe de l’attaque du PSG, Mauro Icardi fait l’objet de nombreuses critiques. Pourtant, le club de la capitale s’apprête à entrer dans la phase la plus décisive de sa saison avec la Ligue des Champions.

« Ce n’est pas la meilleure période pour Mauro (Icardi). C’est un peu dur, c’est comme ça avec les numéros 9. Sans Kylian (Mbappé) on manque de vitesse pour avoir des attaques plus rapides. On doit trouver d’autres solutions », indiquait dernièrement Thomas Tuchel pour analyse la période délicate que traverse Mauro Icardi. En effet, le buteur argentin a déçu lors des récentes finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, remportées par le PSG respectivement contre l’ASSE et l’OL. Et surtout, Icardi connaît cette méforme au pire moment…

La C1 en ligne de mire

En effet, le 12 août prochain, le PSG disputera un choc décisif en quarts de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame à Lisbonne. Et alors que Thomas Tuchel sera déjà privé d’Angel Di Maria (suspendu) et éventuellement de Kylian Mbappé dont la participation est encore incertaine, l’entraîneur du PSG aura besoin de ses autres forces vives en attaque pour faire la différence. En clair, Mauro Icardi sera forcément attendu au tournant, d’autant que Leonardo a déboursé un belle somme (50M€ + 5M€) pour boucler son transfert définitif en provenance de l’Inter Milan cet été. Et si les critiques commencent à s’abattre sur Icardi, le buteur argentin, certains observateurs s’avèrent néanmoins confiants pour la suite.

« Icardi est tributaire de ce qui se passe autour »