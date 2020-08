Foot - PSG

PSG - Malaise : Riolo s'agace et revient sur sa dernière sortie sur Verratti !

Publié le 3 août 2020 à 19h15 par A.D.

Avant le choc entre le PSG et l'OL en Coupe de la Ligue, Daniel Riolo a estimé que Marco Verratti ne pouvait pas être titulaire dans un milieu de terrain à deux. Alors que sa sortie a fait réagir sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC Sport a tenu à rééxpliquer ses propos.

Ce vendredi, le PSG a remporté la Coupe de France face à l'OL. Titularisé dans le 4-3-3 de Thomas Tuchel, Marco Verratti a rendu une très belle copie. Avant la rencontre, Daniel Riolo avait expliqué que l'international italien ne pouvait être qu'un remplaçant au PSG lorsque le coach allemand mettait en place un milieu à deux. « Quand je regarde les articles qui parlent du PSG et les compositions éventuelles à venir, Verratti est toujours cité comme s'il était titulaire. Or, je pense qu'il n'est plus titulaire au PSG. Il le sera certainement contre l'Atalanta au vu des absences, si le PSG joue en 4-3-3. Mais il n'est plus titulaire au PSG. Thomas Tuchel a quand même été assez clair lors de la conférence de presse. Il a parlé de Paredes par rapport à ce qu'il a fait contre Dortmund. Et même Herrera dans un 4-2-4 est plus utile que Verratti. Après, s'il ne débute pas contre l'Atalanta sans Di Maria ni Mbappé, il vaut mieux pour Verratti qu'il retourne à Saint-Tropez ! », avait-il estimé sur les ondes de RMC Sport . Alors que cette sortie semble ne pas avoir été comprise, et notamment sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo y est allé de son coup de gueule et est revenu sur ses propos.

«Répondre à cette bêtise là, franchement, c'est compliqué et désespérant»