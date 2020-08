Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Verratti sur la blessure de Kylian Mbappé !

Publié le 4 août 2020 à 12h45 par T.M.

Touché la cheville lors de la finale de Coupe de France, Kylian Mbappé est incertain pour le rendez-vous en Ligue des Champions contre l’Atalanta. Une absence sur laquelle Marco Verratti s’est d’ailleurs prononcé.

Le 12 août prochain, le PSG a rendez-vous face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions. Après ses deux victoires en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, le club de la capitale est désormais pleinement concentré sur cette rencontre européenne. Mais il y a une grosse incertitude. Kylian Mbappé sera-t-il de la partie ? Sérieusement touché à la cheville contre l’ASSE, le Français devait observer un repos de 3 semaines avant de faire son retour. Mais il semblerait que la récupération de Mbappé se passe mieux que prévu et désormais, il semble que le joueur du PSG pourrait bel et bien tenir sa place. Une présence qui peut faire toute la différence selon Marco Verratti.

« Il ne faut pas lui mettre la pression »