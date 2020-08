Foot - PSG

PSG : Anelka estime avoir «ouvert la voie» à Mbappé !

Publié le 5 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Ancien joueur du PSG, Nicolas Anelka a beaucoup voyagé au cours de sa longue carrière. Passé par le club de la capitale et le Real Madrid notamment, l’ex-international à l’histoire controversée chez les Bleus a dessiné des parallèles entre son vécu et celui de Kylian Mbappé.

Voici un attaquant qui n’est plus à présenter. Figure forte du football moderne pour ses prouesses sportives aussi bien que ses mésaventures en coulisses avec Raymond Domenech entre autres, Nicolas Anelka a connu son lot de rebondissements et d’épreuves au cours de sa carrière. Géré par sa famille et passé chez les plus grands clubs d’Europe, Anelka a parlé au Parisien dans le cadre de la sortie de son documentaire Netflix ce mercredi. Et l’ancien joueur du PSG s’est prononcé sur l’actuelle pépite du club de la capitale, qui profiterait d’ailleurs de son passé selon lui.

« Je suis passé avant lui pour enlever les obstacles »