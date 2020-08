Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel lâche un indice sur le retour de Mbappé !

Publié le 5 août 2020 à 19h45 par A.C.

Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la présence de Kylian Mbappé face à l’Atalanta, en Ligue des Champions.

Il ne manque plus que quelques jours, avant le quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain et la principale question que l’on se pose est : est-ce que Kylian Mbappé sera là ? Sorti sur blessure lors de la finale de Coupe de France contre l’ASSE, l’attaquant est en effet blessé à la cheville. Ce mercredi, RMC Sport a donné des nouvelles de Mbappé, expliquant que si le joueur semble récupérer peu à peu, il n’aurait toujours pas repris la course.

« Il est possible qu'il soit sur le banc contre l'Atalanta mais je n'attends pas trop »