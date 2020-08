Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Verratti évoque un sujet épineux du moment…

Publié le 5 août 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Mauro Icardi traverse une période délicate au sein du PSG, Marco Verratti assure la défense du buteur argentin.

« Ce n’est pas la meilleure période pour Mauro (Icardi). C’est un peu dur, c’est comme ça avec les numéros 9. Sans Kylian (Mbappé) on manque de vitesse pour avoir des attaques plus rapides. On doit trouver d’autres solutions », confiait dernièrement Thomas Tuchel pour justifier la période de doute des de Mauro Icardi, peu en vue lors des deux récentes finales disputées par le PSG. Et un joueur parisien a également tenu à assurer la défense du buteur argentin…

Verratti évoque la méforme d’Icardi