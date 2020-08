Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec en Ligue des Champions doit-il être synonyme de départ de Tuchel ?

Publié le 6 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Rarement le Paris Saint-Germain n’a semblé aussi proche de pouvoir remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Selon vous, un échec serait-il synonyme de départ de Thomas Tuchel ? C’est notre sondage du jour !

Après les Borussia Dortmund, c’est l’Atalanta qui se profile, sur le chemin du Paris Saint-Germain vers la Ligue des Champions. L’équipe italienne est très performance cette saison, avec un jeu offensif qui séduit et une épopée européenne quasiment inespérée. Pourtant, l’Atalanta est logiquement à la portée d’une équipe du standing du PSG, qui peut aligner Kylian Mbappé ou encore Neymar. Et même après cette rencontre, les Parisiens rencontreront soir l’Atlético de Madrid, soit le RB Leipzig. Plus simple à priori que la Juventus, le Real Madrid, Manchester City, le Napoli, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone.

Tuchel mérite-t-il qu’on lui fasse confiance jusqu’au bout ?

C’est pour cela, qu’un échec avant une supposée finale de Ligue des Champions, pourrait être synonyme de catastrophe. Un homme serait d’ailleurs désigné comme le principal coupable : Thomas Tuchel. Le coach allemand est loin de faire l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain et c’est notamment le cas avec Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain rêve d’autres entraineurs et c’est notamment le cas de Massimiliano Allegri. Libre depuis son départ, l’Italien serait en pole pour remplacer Tuchel, en cas d’échec en Ligue des Champions. En Italie, on a également évoqué la piste Antonio Conte tout récemment, puisque ce dernier ne semble pas être sur la même longueur d’ondes que les dirigeants de l’Inter. Vient ensuite Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG, qui a été régulièrement évoqué comme possible entraineur. A moins que vous ne pensiez que Leonardo doit continuer à faire confiance à Tuchel, qui a un contrat avec le PSG jusqu’en 2021.



Alors, un échec en Ligue des Champions doit-elle être synonyme de départ de Tuchel selon vous ?